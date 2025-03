Detrazioni carichi di famiglia, aggiornate le procedure Inps

L’Inps, con il messaggio 698/2025 del 26 febbraio, facendo seguito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di detrazioni per carichi di famiglia, in qualità di sostituto d’imposta (ossia per coloro che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’istituto previdenziale), ha proceduto ad azzerare, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili. Inoltre, l’Inps ha revocato, perché sempre non spettanti...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi