Assegno d’inclusione, ultimo pagamento per 900mila persone

Per circa 400mila nuclei familiari, pari ad oltre 900mila persone, l’Assegno di inclusione è in scadenza in questi giorni: va in pagamento venerdì l’ultima mensilità sulla carta elettronica in possesso di quanti hanno presentato le prime domande per l’accesso ala misura operativa dal 18 dicembre 2023.

Questa platea di beneficiari che ha cominciato a percepire il sostegno economico da gennaio 2024, dunque, alla scadenza dei 18 mesi di durata del sussidio economico dovrà attendere un mese di sospensione...