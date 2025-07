Assegno d’inclusione, bonus fino a 500 euro per 506mila nuclei

Marina Calderone mantiene l’impegno e con uno stanziamento di 234 milioni di euro è pronta a presentare l’emendamento per consentire a chi, quest’anno, ha concluso il primo periodo di fruizione dell’assegno d’inclusione (18 mensilità) e, in base alla nuova normativa che ha mandato in soffitta il reddito di cittadinanza, deve rinnovare la richiesta per beneficiare delle successive 12 mensilità.

La bozza di norma, che per entrare in vigore il più velocemente possibile dovrebbe essere presentata in sede...