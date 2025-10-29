Formazione professionale, contributo del 50% alle Pmi

Incentivi del 50% per il costo del personale in formazione sono previsti dal nuovo bando che stanzia aiuti per affrontare le sfide della transizione verde e digitale. Una quota pari al 40% delle risorse è destinata, invece, a sostenere le imprese della filiera automotive, della moda, del tessile e dell’arredamento.

Con il decreto firmato il 4 settembre scorso, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha istituito un regime di aiuto per sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche nelle...