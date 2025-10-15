Il Corriere delle PagheApprofondimento

Fusioni e cessioni di ramo d'azienda: dagli adempimenti obbligatori alle intese sindacali

di Gianfranco Nobis

Tutti i passaggi pratici in capo al cedente e al cessionario: dalla compilazione dell'Uniemens e Vardatori alla Certificazione Unica, nonchè le intese sindacali per neutralizzare le differenze retributive

Le operazioni di fusione e di cessione di ramo d'azienda comportano il rispetto di numerosi vincoli da parte di cedente e cessionario, sia verso gli enti preposti nella gestione dei rapporti di lavoro, sia verso le organizzazioni sindacali dei lavoratori, prevedendo specifici obblighi informativi, i quali possono portare, come spesso accade, alla sottoscrizione di intese finalizzate alla riduzione del disagio derivante dalla mutazione della titolarità dei rapporti di lavoro ceduti.

Argomenti

I punti chiave

  1. Prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità
  2. Adempimenti a carico dei datori di lavoro
  3. Uniemens e Vardatori
  4. Certificazione Unica
  5. L'ESEMPIO
  6. Contrattazione collettiva applicabile e specifiche intese per neutralizzare le differenze retributive
  7. Accordo sindacale di cessione di ramo di azienda e cd. clausola di sterilizzazione della retribuzione

