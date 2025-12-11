I conguagli di fine anno, vademecum per i datori di lavoro

A seguito degli interventi normativi emanati nel corso dell'anno, il conguaglio di fine anno 2025 potrebbe proporre ai datori di lavoro, sostituti di imposta, talune complessità.

Per quanto riguarda il conguaglio fiscale di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati - che ha lo scopo di rendere definitive le ritenute d'acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d'imposta – le attività sono riconducibili ai cd. fringe benefit (art. 51, c. 3 TUIR); alla gestione dei...