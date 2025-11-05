Il costo del lavoro di 150 Contratti
Tabella di 150 Ccnl aggiornata per ogni livello contrattuale
Il costo del personale rappresenta per l'azienda una delle voci di spesa tra le più significative, peraltro presente, nella sua forma fissa, anche in momenti non positivi dell'economia aziendale.
Con la pubblicazione dei costi orari della manodopera - giornalieri per i dirigenti -, si intende fornire uno strumento di base, che parte dagli adeguamenti retributivi fissati dalla contrattazione collettiva nazionale (gli elementi di costo utilizzati, si veda lo spazio «dati utilizzati per il costo», sono...
I punti chiave
- Dati utilizzati per determinare il costo del lavoro
- Retribuzione contrattuale
- Trattamento di fine rapporto (Tfr)
- Assenteismo
- Oneri
- Esonero contributivo
- Incidenza dell'IRAP
- Contributi FG TFR
- Contributi minori INPS
- Ore lavorabili per il calcolo del costo
- Coefficienti per rapportare il costo orario a giorno, mese ed anno
- Sgravi e fiscalizzazioni
