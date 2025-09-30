Il Corriere delle PagheApprofondimento

Il welfare aziendale nel libro unico del lavoro, riflessi operativi e contabili

di Barbara Garbelli

N. 37

Guida al Lavoro

Il welfare aziendale – inteso come l'insieme di beni, servizi e prestazioni volte ad accrescere il benessere del dipendente – trova riflesso anche nel LUL, con modalità diverse a seconda della natura del benefit

Negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha assistito a un'evoluzione significativa delle politiche retributive, sempre più orientate verso forme integrative rispetto alla classica remunerazione monetaria. In particolare, si è consolidata una tendenza a valorizzare soluzioni alternative, costituite da beni e servizi erogati a favore dei lavoratori, sia su base individuale – come nel caso dei cosiddetti fringe benefit – sia mediante piani strutturati e generalizzati noti come welfare aziendale. Quest...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il significato di welfare aziendale
  2. La logica di sistema: vantaggi per tutti
  3. Le finalità del welfare aziendale: una strategia a più livelli
  4. Il principio di onnicomprensività e le eccezioni in materia di welfare
  5. Le condizioni per l'esenzione: criteri oggettivi e soggettivi
  6. Condizione oggettiva: assenza di controprestazione
  7. Condizione soggettiva: generalità o categoria omogenea
  8. La logica dell'esenzione condizionata
  9. Destinatari delle misure di welfare: tra subordinazione, assimilazione e famigliarità
  10. Lavoratori dipendenti e somministrati: equiparazione sostanziale
  11. I familiari come beneficiari indiretti: il nuovo articolo 12 TUIR
  12. Modalità di erogazione: diretta, rimborsuale o mista
  13. La composizione del paniere: criteri di scelta
  14. Welfare aziendale e Libro Unico del Lavoro: riflessi operativi e contabili
  15. Aspetti normativi
  16. Obblighi di registrazione dei benefit
  17. Amministratori e rimborsi spese
  18. Aspetti sanzionatori
  19. Le scritture contabili del welfare aziendale
  20. Neutralità delle scritture e rilevazioni di transito

