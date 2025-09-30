Il welfare aziendale nel libro unico del lavoro, riflessi operativi e contabili

Il welfare aziendale – inteso come l'insieme di beni, servizi e prestazioni volte ad accrescere il benessere del dipendente – trova riflesso anche nel LUL, con modalità diverse a seconda della natura del benefit

Negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha assistito a un'evoluzione significativa delle politiche retributive, sempre più orientate verso forme integrative rispetto alla classica remunerazione monetaria. In particolare, si è consolidata una tendenza a valorizzare soluzioni alternative, costituite da beni e servizi erogati a favore dei lavoratori, sia su base individuale – come nel caso dei cosiddetti fringe benefit – sia mediante piani strutturati e generalizzati noti come welfare aziendale. Quest...