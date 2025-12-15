Bonus di 155 euro in più a dicembre per 400mila pensioni minime
Beneficio riconosciuto ai titolari di assegni di valore entro l’importo minimo
L’importo aggiuntivo massimo di 154,94 euro è stato erogato dall’Inps insieme alla rata di pensione di dicembre ad oltre 400mila pensionati.
Il messaggio 3781 del 15 dicembre 2025 dell’Istituto nazionale di previdenza sottolinea che il beneficio è riconosciuto ai titolari di pensioni previdenziali con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovino in determinate condizioni reddituali.
Il valore annuo della pensione non deve superare il limite previsto per il 2025 che è ...
