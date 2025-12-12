Previdenza

Pensione complementare con portabilità piena del contributo aziendale

Lo prevede un emendamento al disegno di legge di Bilancio

di M.Pri.

Trasferimento della posizione personale con meno vincoli. Lo prevede una disposizione contenuta nell’emendamento governativo alla legge di Bilancio dedicato alla previdenza complementare, che inoltre modifica i limiti della deducibilità fiscale dei contributi e introduce nuove prestazioni.

Il testo modificherebbe l’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 252/2025, in base al quale, trascorsi due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, l’iscritto può trasferire l’intera...

