Dal 1° gennaio 2026 assegno di incollocabilità Inail fino a 67 anni

Dal 1° gennaio 2026 sarà riconosciuto fino al compimento del 67° anno di età l’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail su domanda degli invalidi del lavoro che non possano fruire dell’assunzione obbligatoria per la perdita di ogni capacità lavorativa o nel caso in cui dalla natura dell’invalidità di cui sono portatori emerga l’impossibilità di collocamento in un’attività lavorativa. Lo ha reso noto l’istituto assicurativo nella circolare 55/2025 dell’11 dicembre, che ha fornito anche le istruzioni...

