Trasferta e trasfertismo, due i regimi di imponibilità fiscale e contributiva delle indennità

La Cassazione chiarisce le differenze tra gli istituti di trasferta e trasfertismo e il diverso regime fiscale e contributivo al quale sono soggette le relative indennità

Trasferta e trasfertismo: "due situazioni lavorative diverse quanto a caratteristiche, presupposti e tipologia di indennità (…), il che giustifica il diverso regime fiscale e contributivo". E' quanto la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha ribadito nella pronuncia pubblicata lo scorso 28 agosto 2025, n. 24148, ordinanza che ha il pregio di chiarire in modo netto, senza spazio ad interpretazioni alternative, le differenze tra gli istituti e il diverso regime fiscale e contributivo al quale ...