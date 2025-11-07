L’indennità di disponibilità non può essere limitata nel tempo

L’indennità di disponibilità prevista a favore dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia per il lavoro a tempo indeterminato è dovuta per legge per tutto il tempo in cui essi rimangono in attesa di nuova missione e non può essere elusa da una diversa regolamentazione interna. Su tale presupposto, l’ispettorato del lavoro ha titolo per contestare all’agenzia per il lavoro la mancata applicazione della disciplina sull’indennità di disponibilità prevista dal Ccnl di settore, a nulla rilevando...

