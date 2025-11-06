Licenziato il dipendente parzialmente idoneo che però fa l’istruttore sportivo
Il lavoratore ha pubblicato sui social i video dell’attività ritenuta incompatibile con le prescrizioni mediche
Legittimo il licenziamento del dipendente che, pur gravato da limitazioni mediche per l’adempimento delle sue mansioni, svolge in modo sistematico attività extralavorative fisicamente incompatibili con quelle prescrizioni. Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 28367/2025, pubblicata il 27 ottobre.
La vicenda riguarda un lavoratore...
