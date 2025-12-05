Negli appalti è antisindacale applicare un contratto peggiore di quello leader
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di un sindacato comparativamente più rappresentantivo
L’applicazione, negli appalti privati, di un contratto collettivo che contiene trattamenti peggiorativi rispetto a quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative integra violazione dell’articolo 29, comma 1-bis, del Dlgs 276/2003 e, per riflesso, condotta antisindacale in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Così ha deciso il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 4 dicembre, nella prima applicazione giudiziale della disposizione introdotta dal decreto...