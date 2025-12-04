Appalti, equivalenza dei Ccnl basata su elementi sostanziali
Il Consiglio di Stato diverge dall’Anac che valorizza il numero degli scostamenti: la valutazione deve considerare la tutela complessiva per i lavoratori
Con la sentenza 9484/2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che la verifica di equivalenza delle tutele tra diversi Ccnl, negli appalti pubblici, non può essere ridotta al mero dato numerico degli scostamenti, ma deve tradursi in una valutazione complessiva della tutela assicurata ai lavoratori coinvolti nell’appalto. Si tratta di un principio di notevole rilevanza, sia per le stazioni appaltanti, che per gli operatori economici e ridimensiona significativamente le rigidità applicative derivate...