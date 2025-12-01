Il prolungamento del periodo di preavviso necessita di un adeguato corrispettivo
Per il Tribunale di Tivoli la sua assenza si tradurrebbe in una disciplina peggiorativa per il datore di lavoro imponendogli un vincolo più gravoso
L’articolo 2118 del codice civile riconosce a ciascuno dei contraenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il diritto di recedere dal contratto «dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». Sebbene il tenore letterale della norma avesse inizialmente indotto alcuni commentatori a ritenere che la fissazione dei termini di preavviso fosse rimessa esclusivamente all’autonomia collettiva e, in mancanza, agli usi e all’equità, tale ...
Correlati
Tribunale