Legittima l’assemblea sindacale su questioni di politica internazionale
Il Tribunale di Palermo ha dichiarato antisindacale il rifiuto di un dirigente scolastico di ospitare nei locali aziendali un dibattito su Gaza
L’assemblea sindacale nei luoghi di lavoro prevista dall’articolo 20 della Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) può avere quale ordine del giorno il dibattito su questioni di politica internazionale come il conflitto Israelo-Palestinese e la situazione umanitaria a Gaza.
La formulazione della norma statutaria per cui il diritto di assemblea si esercita su materie «di interesse sindacale e del lavoro» non può ritenersi circoscritta a rivendicazioni salariali o all’organizzazione del lavoro, ma deve...
