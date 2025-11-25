Legittimo il sequestro di un forno che, esplodendo, ha ferito un lavoratore

Il nostro ordinamento giuridico pone in capo al datore di lavoro la titolarità di una posizione di garanzia (derivante dall’articolo 2087 del Codice civile e dal Dlgs 81/2008) che lo obbliga a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi lavoratori. Questa posizione impone al datore di adottare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni sul lavoro, malattie professionali e ogni altro danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti e l’inosservanza di tale obbligo può comportare...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi