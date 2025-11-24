Licenziamento illegittimo se il datore non prova gli accomodamenti ragionevoli
Obbligo datoriale di repêchage e di adozione di “accomodamenti ragionevoli” in caso di inidoneità fisica sopravvenuta del dipendente
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza 1152/2025 del 7 novembre 2025, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice per sopravvenuta inidoneità fisica. In particolare, la ricorrente, operaia metalmeccanica, dopo aver subito un intervento chirurgico, era risultata idonea al lavoro ma con specifiche prescrizioni mediche per pause posturali ed era stata, dunque, adibita a mansioni più “leggere”. A seguito di una successiva visita, venivano...
Correlati
Tribunale