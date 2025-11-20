Dimissioni per fatti concludenti secondo il Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano interviene a gamba tesa sull'istituto delle dimissioni per fatti concludenti, uno dei cavalli di battaglia del collegato lavoro (L. n. 203/2024)
Il c.d. collegato lavoro (legge n. 203/2024), entrato in vigore il 12 gennaio 2025, sembrava intenzionato a mettere la parola "fine" su di una passi di malcostume che non può conciliarsi con l'erogazione di ammortizzatori sociali "in uscita" per chi perde il lavoro involontariamente.
Parliamo delle previsioni dell'art. 19 del collegato lavoro, rubricato "Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro" il quale ha introdotto le c.d. dimissioni per fatti concludenti al fine di impedire agli ...