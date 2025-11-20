Circolari24 LavoroRapporti di lavoro

Il lavoro in ambito familiare

di Alessandro Necchio, Filippo Pistorello e Alessandra Salviato

Il rapporto di lavoro in ambito familiare rappresenta da sempre un tema molto delicato. L’inosservanza di alcune disposizioni e soprattutto di alcune indicazioni fornite dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, infatti, può avere ricadute negative sia in capo all’azienda che in capo al collaboratore familiare, in particolar modo per quel che riguarda il disconoscimento dei contributi ai fini pensionistici versati all’Inps. Per questo motivo diventa fondamentale conoscere gli istituti contrattuali...

I punti chiave

  1. Presunzione di gratuità
  2. Le indicazioni dell’Inps
  3. L’impresa familiare
  4. Costituzione dell’impresa familiare
  5. Diritti dei familiari
  6. Il regime fiscale nell’impresa familiare

Correlati

Circolari del Sole 24 Ore

Circolari del Sole 24 Ore

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro