Trattamento di fine rapporto, quali elementi entrano nella base di calcolo?

LA MASSIMA Cass., sez. lav., 9 settembre 2025 n. 24849



L'art. 2120 c.c. è ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere come base per il calcolo del TFR. Principio che può essere derogato dalla contrattazione collettiva. L'individuazione degli emolumenti da considerare utili e la determinazione del loro valore sono due operazioni concettualmente, e anche temporalmente, distinte e non sovrapponibili: prima si individuano gli emolumenti di natura retributiva da inserire nella base di calcolo del TFR, sulla base dell'art. 2120 c.c. alla luce delle disposizioni specifiche della contrattazione collettiva di riferimento e solo dopo si determina il loro valore economico tenendo sempre in considerazione le modalità previste dalla contrattazione collettiva.