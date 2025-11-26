La presentazione della domanda amministrativa nel procedimento di invalidità civile
Secondo la Cassazione per il regolare svolgimento della procedura è sufficiente che l’istanza consenta di individuare la prestazione richiesta
L’ordinanza 30042/2025 del 13 novembre della sezione Lavoro della Cassazione rivela e conferma la tendenza interpretativa della giurisprudenza di legittimità nell’applicazione di soluzioni non formalistiche nei procedimenti in materia di invalidità e relative protezioni economiche riservate. In particolare, la questione affrontata riguarda il tema della improponibilità del ricorso volto all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave, ...
