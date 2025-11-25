Lavoratore negligente sanzionabile in base al contratto
Licenziamento solo se espressamente previsto dall’accordo collettivo, altrimenti la condotta deve rientrare nella clausola generale che comporta una misura conservativa
Qualora venga accertata l’illegittimità del licenziamento disciplinare, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori (in luogo della tutela indennitaria) ogni volta che la condotta del lavoratore rientri tra quelle che il contratto collettivo punisce con una sanzione conservativa; situazione che ricorre anche quando la condotta rientra in clausole collettive di carattere generale.
È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione...
