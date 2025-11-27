Licenziamenti disciplinari, valida la clausola di inutilizzabilità dei ccnl
Secondo la Cassazione il vincolo resta efficace anche dopo la riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori
Le immagini raccolte tramite impianti audiovisivi possono essere utilizzate a fini disciplinari solo se ricorrono tutte le condizioni poste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e se né la legge, né la contrattazione collettiva ne limitano l’impiego; qualora il contratto collettivo preveda una clausola di inutilizzabilità, tale vincolo resta pienamente efficace anche dopo la riforma della materia intervenuta nel 2015.
È il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 30822 del 24 novembre...
Correlati
Sezione Lavoro