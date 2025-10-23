L'intelligenza artificiale entra (davvero) in fabbrica e in ufficio
Cosa può fare il datore di lavoro, cosa non può fare, e come governare la complessità
Norme, prassi e responsabilità per chi guida le imprese nell'adozione dell'intelligenza artificiale nel lavoro. Cosa può fare il datore di lavoro, cosa non può fare, e come governare la complessità. In cui il termine veramente descrittivo è l'ultimo. Con l'articolo pubblicato sul numero precedente abbiamo aperto questa analisi per temi di alcune parti dell'AI Act, con il dichiarato intento di verificare alcune perplessità da un lato e di analizzare la complessità, nei limiti consentiti da questo ...
Il nuovo ecosistema normativo dell'intelligenza artificiale
a cura Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners
L'AI nei luoghi di lavoro, gli obblighi per le imprese
a cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners
Il governo dell'intelligenza artificiale in azienda
a cura di Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners