SpecialiIl Punto

L'intelligenza artificiale entra (davvero) in fabbrica e in ufficio

Cosa può fare il datore di lavoro, cosa non può fare, e come governare la complessità

a cura di Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners

Norme, prassi e responsabilità per chi guida le imprese nell'adozione dell'intelligenza artificiale nel lavoro. Cosa può fare il datore di lavoro, cosa non può fare, e come governare la complessità. In cui il termine veramente descrittivo è l'ultimo. Con l'articolo pubblicato sul numero precedente abbiamo aperto questa analisi per temi di alcune parti dell'AI Act, con il dichiarato intento di verificare alcune perplessità da un lato e di analizzare la complessità, nei limiti consentiti da questo ...

