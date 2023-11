Le quote del Fondo povertà anche per chi ha cessato il Rdc di Pietro Gremigni

Ministero del lavoro, nota 15471/2023

Ammessi al finanziamento i progetti utili alla collettività a titolarità dei Comuni previsti nell’ambito dei Patti per l’inclusione sociale e nei Patti per il lavoro

Gli interventi della quota servizi 2018-2020 e 2021-2023 del Fondo povertà può riguardare anche gli ex beneficiari di Rdc, in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l’impiego, fino al 31 dicembre 2023.

Così si è espresso il ministero del Lavoro con la nota del 14 novembre 2023, n. 15471.

La nota si riferisce all’articolo 7 del Dlgs 147/2017, che...