Modello 770/2025, guida pratica alla compilazione
L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 75896 del 24 febbraio 2054 (pubblicato, a norma dell'art. 1, c. 361, della L. 244/2007, nell'apposita sezione del sito internet della stessa Agenzia), ha approvato la dichiarazione del sostituto d'imposta 2025 (redditi 2024) e le relative istruzioni per la compilazione (aggiornate con provv. Del 5.6.2025), da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi...