Nell'Uniemens di gennaio i codici per lavoratori oncologici, distaccati dal Giappone e collaboratori

di Antonello Orlando e Francesco Maria Paci

N. 48

Le novità della release 4.31.2 dell'Allegato Tecnico Uniemens

Il 28 novembre 2025 l'Istituto ha rilasciato l'aggiornamento alla versione 4.31.2 dell'Allegato al Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens (release 4.31.2 – documento tecnico 4.31 – schema di validazione 4.31.1).

Le modifiche introdotte con la release in esame interessano l'Appendice B, con riferimento ai rami della DenunciaIndividuale e della DenunciaAziendale per i lavoratori dipendenti del settore privato; alla ListaCollaboratori...

Argomenti

I punti chiave

  1. Appendice B: le novità nella DenunciaIndividuale
  2. Appendice B: le novità nella DenunciaAziendale
  3. Appendice B: le novità nella ListaCollaboratori
  4. Appendice B: le novità nella ListaPosPA
  5. Appendice C: le novità per FondiPrevCompl in PosContributiva
  6. Appendice I: le novità nella DenunciaAgriIndividuale

