Pensioni: l’Inps automatizza la variazione dell’ufficio pagatore di Marco Poli

Link utili Inps, messaggio 3767/2023 Messaggio

Il pensionato o il patronato possono modificare in ogni momento le coordinate per l’accredito della pensione e delle prestazioni ad ed esso assimilate, presentando domanda all’Inps di variazione dell’Ufficio Pagatore (istituto bancario, Poste Italiane SpA, ecc.).

L’Inps, con il messaggio 3767/2023, comunica che a decorrere dal 30 ottobre 2023, le domande di variazione delle coordinate di pagamento verranno processate, in via generale, automaticamente, senza l’intervento manuale da parte degli operatori di sede, ai quali è demandata la sola gestione delle situazioni residuali. Le variazioni Ufficio Pagatore delle pensioni in pagamento all’estero continueranno, invece, ad essere gestite con le modalità in uso. L’Istituto ricorda che la richiesta di variazione delle coordinate di pagamento ha effetto su tutte le pensioni o prestazioni assimilate intestate allo stesso beneficiario, anche se pagate in modalità disgiunta come nel caso delle prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate dai datori di lavoro.

L’istituto, nel messaggio in commento, descrive nel dettaglio i vari step della nuova procedura automatizzata. Per quanto di interesse del cittadino/patronato possiamo riassumerli come segue:

- il cittadino/patronato presenta la domanda di variazione Ufficio Pagatore in modalità telematica;

- al termine della presentazione della domanda, il sistema mostra al cittadino un avviso di avvenuta ricezione della domanda di variazione ufficio pagatore;

- la domanda verrà respinta se la titolarità/contitolarità delle nuove coordinate richieste non sarà confermata dall’ente pagatore; in tal caso verrà inviata una e-mail/sms di reiezione all’interessato e/o al patronato in modalità automatica nel caso la domanda venga respinta;

- se, invece, la titolarità/contitolarità delle nuove coordinate richieste sarà confermata dall’ente pagatore al pensionato e/o al patronato verrà inviata automaticamente una comunicazione (raccomandata) con l’indicazione della data di decorrenza della variazione;

Relativamente alla gestione delle operazioni residuali demandate all’intervento manuale degli operatori, essa riguarda il caso in cui la richiesta di variazione non supera i controlli e la modifica non viene effettuata. In questo caso, una volta presa in carico la domanda, l’operatore, effettuate le verifiche opportune sui controlli non superati, dovrà procedere alla definizione in modalità manuale. Se le verifiche avranno un esito positivo, l’accoglimento della domanda verrà effettuato a cura dell’operatore, e verrà inviata comunicazione all’interessato e/o al patronato con l’indicazione della data di variazione dalla prima rata utile; se le verifiche avranno esito negativo, verrà predisposta e inviata una lettera all’interessato e/o al patronato con la motivazione del rifiuto.