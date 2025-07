Pensione dall’estero con contributi in parte non dedotti: rebus doppia imposizione

Con la sentenza 296 del 9 aprile 2025 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria si è pronunciata su una questione complessa, in relazione ad un possibile caso di doppia tassazione economica, inerente a una istanza di rimborso presentata da residente in Italia per le imposte relative al trattamento pensionistico liquidato in Italia, a fronte di contributi versati e non dedotti dal ricorrente durante la permanenza all’estero. In particolare il ricorrente chiedeva il rimborso dell...

