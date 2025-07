Naspi, lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro

Arrivano importanti precisazioni dall’Inps, con messaggio 2357/2025 del 25 luglio, in merito alla Naspi in caso di lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

A tal proposito, viene ricordato che con precedenti istruzioni era stato chiarito che per l’istruttoria delle domande di Naspi presentate dai lavoratori in malattia...