RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 46

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Intenzione di licenziamento ed effetto estintivo del rapporto di lavoro
  2. Il lavoratore che non denuncia il collega che si appropria di rifiuti di proprietà della Società lede gli obblighi di correttezza e buona fede
  3. Licenziamento per appropriazione indebita di quattro pacchi di pasta: insussistenza del fatto e violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare
  4. È legittimo il licenziamento del lavoratore idoneo con prescrizioni se non sono disponibili mansioni compatibili né accomodamenti conformi al canone di ragionevolezza
  5. L'obbligo di repêchage imprescindibile in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

