Rassegna della Cassazione

Argomenti
I punti chiave
- Intenzione di licenziamento ed effetto estintivo del rapporto di lavoro
- Il lavoratore che non denuncia il collega che si appropria di rifiuti di proprietà della Società lede gli obblighi di correttezza e buona fede
- Licenziamento per appropriazione indebita di quattro pacchi di pasta: insussistenza del fatto e violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare
- È legittimo il licenziamento del lavoratore idoneo con prescrizioni se non sono disponibili mansioni compatibili né accomodamenti conformi al canone di ragionevolezza
- L'obbligo di repêchage imprescindibile in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo