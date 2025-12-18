RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 48

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Conflittualità lavorative, visite fiscali ripetute e contestazioni disciplinari rimaste non sanzionate non sono sufficienti a configurare un danno da mobbing
  2. Licenziamento per ammanchi e responsabilità risarcitoria del dipendente
  3. Il limite di massimo ventiquattro mesi posto per la legittimità del contratto a termine si applica anche alla somministrazione
  4. È legittimo il licenziamento della lavoratrice che rifiuti il trasferimento per generici motivi familiari
  5. Licenziabile per giusta causa il dipendente che simula l'infortunio

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro