Serve l'autorizzazione per le telecamere contro i furti nei negozi di Pietro Gremigni

Link utili Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 58/2023 Altri provvedimenti

In caso di installazione di telecamere collocate in negozi di vendita al pubblico, non è sufficiente informare i lavoratori della loro presenza con affissione in luoghi adiacenti, essendo necessario avere una specifica autorizzazione sindacale o da parte dell'Ispettorato.



Il Garante della privacy, con un provvedimento del 3 marzo 2023 pubblicato sulla Newsletter del 26 maggio 2023, ha sanzionato con una pena pecuniaria una società per avere effettuato dei trattamenti dati personali illeciti.

Gli...