Durata e modalità di fruizione delle ferie

I lavoratori hanno diritto a quattro settimane di ferie durante l'anno; la contrattazione collettiva può prevedere una riduzione delle prime due settimane in deroga a quanto stabilito dalla legge

La disciplina delle ferie nella contrattazione collettiva: le ultime novità

Quello delle ferie rappresenta, in genere, un istituto disciplinato in modo statico nella contrattazione collettiva.

In tabella sintetizziamo gli interventi che interessano l'istituto delle ferie per i prossimi anni in diversi settori contrattuali.

L'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che – fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Codice civile – il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo ...