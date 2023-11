Welfare aziendale nel contratto collettivo per l’area comunicazione del Veneto di Cristian Callegaro

Fino a 250 euro ogni anno per i dipendenti a tempo pieno

Il 12 ottobre è stato sottoscritto – da Confartigianato imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil – il contratto collettivo regionale di lavoro del Veneto per le imprese artigiane e Pmi dell’area comunicazione. Il contratto avrà efficacia temporale fino al 31 dicembre 2026 e prevede molte ed eterogenee novità.

Trattamento economico

A partire dalla retribuzione di gennaio 2024, cesserà la corresponsione dell’elemento economico regionale denominato “I.R.R.” che sarà sostituito dal nuovo elemento variabile della retribuzione (Evr) e da quanto stabilito dal Ccrl in materia di welfare aziendale su base contrattuale. Sia l’Evr che il welfare aziendale non potranno essere assorbiti da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo gli stessi aggiuntivi al trattamento economico complessivo.

L’Evr sarà erogato a decorrere dalla retribuzione di competenza del mese di maggio di ogni anno (2024, 2025 e 2026 – corresponsione a giugno) per 12 mensilità, per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie, straordinarie e supplementari o in applicazione clausole elastiche per i part-time).

Welfare aziendale su base contrattuale

Per gli anni 2024, 2025 e 2026, le imprese metteranno a disposizione dei lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti) i seguenti importi destinabili a soluzioni di welfare.

Per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% concordato al primo giorno del mese di assegnazione (gennaio/giugno):

250,00 euro annui per operai, impiegati, quadri

180,00 euro annui per apprendisti professionalizzanti

Per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% concordato al primo giorno del mese di assegnazione (gennaio/giugno):

130,00 euro annui per operai, impiegati, quadri

90,00 euro annui per apprendisti professionalizzanti

Gli importi di cui sopra verranno resi disponibili dalle imprese in due tranche con le seguenti modalità:

ai lavoratori in forza al 15 gennaio di ogni anno (2024, 2025 e 2026) verrà messo a disposizione il 50% dell’importo di cui sopra entro la fine del mese di febbraio del medesimo anno con annotazione nel cedolino del mese di gennaio;

ai lavoratori in forza al 15 giugno di ogni anno (2024, 2025 e 2026) verrà messo a disposizione il restante 50% dell’importo di cui sopra entro la fine del mese di luglio del medesimo anno con annotazione nel cedolino del mese di giugno.

Il lavoratore può richiedere all’impresa di destinare il valore spettante, rispettivamente a gennaio o giugno, a previdenza complementare. Il versamento andrà effettuato al fondo pensione (anche aperto) a cui il dipendente aderisce con il conferimento del Tfr, senza oneri aggiuntivi per l’impresa stessa: gli importi di welfare devono, quindi, intendersi comprensivi del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l’Inps. In tal caso, l’erogazione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e sarà data indicazione del conferimento nelle paghe di gennaio e di giugno di ogni anno.

