Ccnl Edili (piccola industria) - Confapi

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di rinnovo della parte normativa del Ccnl per gli addetti delle Piccole e Medie Industrie Edili ed affini

In data 15 aprile 2025 tra Confapi Aniem, Fenea Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl 11 ottobre 2022 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1° aprile 2025 ed ha scadenza il 30 giugno 2028.

Trasferta

L'accordo definisce una nuova disciplina per il dipendente in trasferta che, con decorrenza 1° ottobre 2025, andrà a sostituire quella definita dall'articolo 21 del CCNL Edilizia PMI.

Le novità, ...