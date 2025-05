Aumenti per il Ccnl logistica e trasporto Federdat

Modifiche retributive, ma non solo, al contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizioni Federdat. Lo prevede il protocollo aggiuntivo - sottoscritto il 15 aprile da Federdat, Ciu Unionquadri, Flaits, Consil e Conf.I.A.L. – al contratto collettivo del 4 maggio 2023 (in vigore dal 1° maggio 2023 e in scadenza il 30 aprile 2026).

Per quanto riguarda il trattamento economico, il protocollo aggiuntivo fissa gli aumenti dei minimi retributivi con decorrenza maggio 2025, gennaio...