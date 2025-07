Adeguamento ai valori Ipca per i lavoratori del settore metalmeccanico Confapi

Il 24 luglio 2025 tra Unionmeccanica Confapi, Fim, Fiom e Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica Confapi. In particolare, nell’attesa del rinnovo del Ccnl scaduto il 31 dicembre 2024, è stato previsto un aumento contrattuale, comprensivo della rivalutazione Ipca, per il biennio economico 2025-2026.

L’ aumento complessivo previsto è pari a 100,00 euro per il quinto livello, da corrispondersi in tre tranche con le seguenti decorrenze:...