Accordo ponte per il rinnovo del ccnl pesca: proroga e novità economiche

Il 27 ottobre 2025 è stato siglato – tra Agci-Agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uilapesca - l’accordo “ponte” per il rinnovo del ccnl degli imbarcati su natanti di cooperative di pesca (Codice CNEL E072). L’intesa proroga la durata del contratto, originariamente scaduto il 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di allineare il ciclo negoziale e i trattamenti economici dei due contratti più rappresentativi del settore....

