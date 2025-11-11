Tlc, rinnovato il contratto: aumento di 298 euro ai 200mila lavoratori

Con la sigla del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Asstel e i sindacati (Slc, Fistel e Uilcom) fanno un salto decisivo nel percorso di trasformazione del settore. «È un punto di svolta per l’intera filiera», sintetizza Pietro Labriola, il presidente di Asstel. «Guarda avanti e mette al centro il valore delle persone - aggiunge -. È un contratto di trasformazione che nasce da un dialogo serio e responsabile, e che testimonia la grande responsabilità sociale del nostro settore». ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi