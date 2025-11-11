Ccnl Laterizi (industria)

Le parti sociali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi.

In data 31 ottobre 2025 tra Confindustria Ceramica raggruppamento Laterizi, Assobeton, Feneal, Filca e Fillea è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° ottobre 2025 e scade il 30 settembre 2028.

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Viene introdotto il nuovo articolo 9 bis contenente la disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Tale contratto:

 è rivolto a giovani tra i 18 anni e i 29 anni;

 è basato su un protocollo sottoscritto tra datore di lavoro e istituzione formativa o ente di ricerca che ne stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro;

 non prevede il riconoscimento di retribuzione durante le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, mentre prevede per le ore formazione svolte presso il datore di lavoro una retribuzione pari al 10 per cento.

Aumenti retributivi e nuovi minimi

L'ipotesi di rinnovo...