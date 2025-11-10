Sottoscritta l’ipotesi di Ccnl per il comparto Istruzione e Ricerca
Aumenti retributivi medi mensili di 144 euro per il personale docente e di 105 euro per il personale Ata
In data 5 novembre 2025 è stata sottoscritta presso l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024.
L’accordo siglato prevede per il personale del comparto aumenti retributivi medi mensili pari a 144 euro per il personale docente e a 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario), oltre alla corresponsione, a titolo di arretrati...