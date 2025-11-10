Ccnl Comparto sanità, le novità dell'accordo 2022-2024

Il Ccnl del Comparto Sanità, accanto ad aumenti retributivi giudicati insoddisfacenti da Cgil e Uil, introduce il nuovo profilo dell'assistente infermiere, la settimana lavorativa di 4 giorni, la revisione del sistema delle prestazioni aggiuntive e della formazione continua

Il 27 ottobre 2025 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quasi 600.000 dipendenti pubblici del Comparto Sanità per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

Il nuovo profilo dell'assistente infermiere

Una innovazione che ha destato qualche perplessità è l'istituzione del profilo di «assistente infermiere», figura intermedia tra i profili dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari e i profili dell'area degli operatori: L'assistente infermiere, quale «operatore di interesse sanitario» e in...