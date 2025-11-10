Proprietari di fabbricati: le novità in vigore da novembre

Il 30 ottobre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente da proprietari di fabbricati, tra Confedilizia, in rappresentanza della proprietà edilizia, e i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, in rappresentanza dei lavoratori.

Il nuovo contratto, che interessa una platea di oltre 40mila lavoratori, tra cui portieri, addetti alle pulizie e altri dipendenti da proprietari di fabbricati, avrà ...