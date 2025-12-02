Tempo determinato fino a 24 mesi per favorire l’occupazione e avere flessibilità
Il Ccnl metalmeccanici consente di superare la durata di dodici mesi nel caso di lavoratori in difficoltà e per gestire i picchi di domanda
L’ipotesi di rinnovo del Ccnl metalmeccanici sottoscritta il 22 novembre introduce un sistema articolato di causali per l’utilizzo del contratto a termine oltre i dodici mesi, con l’obiettivo dichiarato di conciliare l’esigenza delle imprese di gestire flessibilità produttiva e l’interesse dei lavoratori alla stabilità occupazionale.
L’accordo utilizza la facoltà...
Ccnl Metalmeccanica (industria)
di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi
Ccnl Telecomunicazioni
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi