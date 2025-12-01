Contrattazione

Contratto Metalmeccanici Industria, novità in materia di lavoro a termine

L’intesa, sottoscritta il 22 novembre, interviene sugli incrementi dei minimi retributivi al welfare contrattuale, dall’orario di lavoro alle malattie gravi ed alla formazione

di Cristian Callegaro

In data 22 novembre 2025 è stata sottoscritta, tra Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

Diverse le novità introdotte dal rinnovo contrattuale: dagli incrementi dei minimi retributivi...

Gli ultimi contenuti di Contrattazione