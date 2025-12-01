Contratto Metalmeccanici Industria, novità in materia di lavoro a termine

In data 22 novembre 2025 è stata sottoscritta, tra Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

Diverse le novità introdotte dal rinnovo contrattuale: dagli incrementi dei minimi retributivi...