Contratto Metalmeccanici Industria, novità in materia di lavoro a termine
L’intesa, sottoscritta il 22 novembre, interviene sugli incrementi dei minimi retributivi al welfare contrattuale, dall’orario di lavoro alle malattie gravi ed alla formazione
In data 22 novembre 2025 è stata sottoscritta, tra Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.
Diverse le novità introdotte dal rinnovo contrattuale: dagli incrementi dei minimi retributivi...
