Dirigenti del terziario: via libera al rinnovo contrattuale

Il 5 novembre 2025 tra Manageritalia e Confcommercio – Imprese per l’Italia è stato sottoscritta l’Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, in anticipo sulla scadenza prevista al 31 dicembre 2025.

Il contratto rinnovato decorre dal 1° gennaio 2026 ed avrà efficacia temporale fino al 31 dicembre 2028.

Trattamento economico

È stato definito un aumento mensile lordo a regime pari a 800 euro, suddiviso in tre tranche:

320 euro dal 1° gennaio 2026

260 euro dal 1° gennaio 2027

220 euro dal 1° gennaio 2028.

Per effetto...