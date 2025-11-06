Dirigenti del terziario: via libera al rinnovo contrattuale
Aumenti retributivi ma anche iniziative “sociali” nel nuovo accordo nazionale per i dirigenti
Il 5 novembre 2025 tra Manageritalia e Confcommercio – Imprese per l’Italia è stato sottoscritta l’Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, in anticipo sulla scadenza prevista al 31 dicembre 2025.
Il contratto rinnovato decorre dal 1° gennaio 2026 ed avrà efficacia temporale fino al 31 dicembre 2028.
Trattamento economico
È stato definito un aumento mensile lordo a regime pari a 800 euro, suddiviso in tre tranche:
- 320 euro dal 1° gennaio 2026
- 260 euro dal 1° gennaio 2027
- 220 euro dal 1° gennaio 2028.
